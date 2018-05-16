Боец «Азова» рассказал, почему отказался пожать руку Порошенко

Киев, 16 мая. Боец украинского националистического полка «Азов» Олег Толмачев заявил, что его отказ пожать руку президенту Украины Петру Порошенко был вызван скучным выступлением главы страны.

«Возмутило скучное выступление Порошенко, во время которого он хвастался тем, что инициирует создание отдельного министерства помощи ветеранам и участникам боевых действий», — сказал Толмачев.

По его словам, война на Украине длится уже четыре года и данная инициатива должна была появиться ранее. Боец подчеркнул, что большое число раненых военнослужащих вызвано именно тем, что Порошенко затянул военные действия.

«Считаю, что его позорное присутствие на церемонии награждения после завершения Национальных игр только оскорбило честь раненых военных», — резюмировал Толмачев.

Напомним, что в ходе церемонии награждения участников спортивных соревнований военнослужащих, получивших ранения в ходе боевых действий Invictus Games Толмачев отказался пожать руку президенту Украины и прошел мимо него.