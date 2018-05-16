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Сирия: населенные пункты на востоке провинции Хомс освобождены от боевиков
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    Сирия: населенные пункты на востоке провинции Хомс освобождены от боевиков

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    Сирия: населенные пункты на востоке провинции Хомс освобождены от боевиков

    Дамаск (Сирия), 16 мая. Четыре населенных пункта на востоке провинции Хомс полностью освобождены от боевиков.

    Как сообщает РИА Новости, в освобожденных городах подняты сирийские флаги, правопорядок на улицах населенных пунктах обеспечивает военная полиция РФ и подразделения ВС Сирии.

    К мирной жизни возвращаются города Эль-Хазби, Дейр-Фур, Изеддин и Эль-Ганто. Вывод боевиков и освобождение населенных пунктов стал возможен после достигнутых договоренностей.

    Автор: Константин Терехов
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