Сирия: населенные пункты на востоке провинции Хомс освобождены от боевиков

Дамаск (Сирия), 16 мая. Четыре населенных пункта на востоке провинции Хомс полностью освобождены от боевиков.

Как сообщает РИА Новости, в освобожденных городах подняты сирийские флаги, правопорядок на улицах населенных пунктах обеспечивает военная полиция РФ и подразделения ВС Сирии.

К мирной жизни возвращаются города Эль-Хазби, Дейр-Фур, Изеддин и Эль-Ганто. Вывод боевиков и освобождение населенных пунктов стал возможен после достигнутых договоренностей.