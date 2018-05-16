«Вперед, Россия!»: запущено движение автомобилей по Крымскому мосту

Керчь, 16 мая. Автомобильное движение по мосту через Керченский пролив открылось согласно запланированному в среду в 5.30 утра по московскому времени.

Легковые автомобили и пассажирские автобусы могут двигаться по переправе по двум полосам в каждом направлении. Максимальная скорость движения по мосту ограничена 90 километрами в час. Проезд по переправе является бесплатным.

С нетерпением жду всех в гости! Соблюдайте правила и хорошей вам дороги. #крымскиймост pic.twitter.com/GAXeRKzmRR — Крымский мост (@Krymsky_bridge) May 14, 2018

Напомним, что строительство переправы продлилось 27 месяцев. Мост через Керченский пролив стал самым протяженным в России, его длина составляет 19 километров.

Накануне президент РФ Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии открытия моста и проехался по нему за рулем КамАЗа. Российский глава доехал до Керчи из Краснодарского края за 16 минут.