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«Вперед, Россия!»: запущено движение автомобилей по Крымскому мосту
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    «Вперед, Россия!»: запущено движение автомобилей по Крымскому мосту

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    «Вперед, Россия!»: запущено движение автомобилей по Крымскому мосту

    Керчь, 16 мая. Автомобильное движение по мосту через Керченский пролив открылось согласно запланированному в среду в 5.30 утра по московскому времени.

    Легковые автомобили и пассажирские автобусы могут двигаться по переправе по двум полосам в каждом направлении. Максимальная скорость движения по мосту ограничена 90 километрами в час. Проезд по переправе является бесплатным.

    Напомним, что строительство переправы продлилось 27 месяцев. Мост через Керченский пролив стал самым протяженным в России, его длина составляет 19 километров.

    Накануне президент РФ Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии открытия моста и проехался по нему за рулем КамАЗа. Российский глава доехал до Керчи из Краснодарского края за 16 минут.

     

    Автор: Ирина Новикова
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