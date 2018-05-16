Путин заявил, что до конца года комплексами «Ярс» будут оснащены 14 полков

Сочи, 16 мая. Владимир Путин заявил, что до конца текущего года комплексами «Ярс» взамен устаревших систем «Тополь» будут оснащены 14 полков.

Как сообщает «Ридус», заявление на тему российский президент сделал накануне в Сочи во время рабочего совещания, участниками которого стали военные начальники и руководство оборонной промышленности РФ.

«В этом году продолжим замену отслуживших установленные сроки ракетных комплексов «Тополь» на новейшие «Ярсы». До конца декабря ими должно быть оснащено 14 ракетных полков», — подчеркнул президент.

Кроме того, российский лидер во время совещания напомнил присутствующим, что для отечественной оборонной безопасности ключевое значение имеют стратегические ядерные силы.

Путин также указал на необходимость широкого внедрения ракет «Калибр», заяваил, о том, что надо продолжить модернизацию комплексов «Панцирь, призвал завершить разработку систем С-500, — сообщает URA.RU.