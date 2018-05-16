Британские журналисты назвали истинную причину нападок Лондона на Москву

Лондон, 16 мая. Британские журналисты считают, что истинной причиной агрессивных нападок Лондона на Москву являются уже максимально возможно испорченные отношения между странами.

В материале издания The Guardian говорится, что британские политики хорошо осознают, что атаки на Россию уже не могут вызвать дипломатических последствий.

Журналист Мари Дежевски отмечает, что последнее крайне агрессивное заявление главы британской контрразведки Эндрю Паркера о том, что Россия причастна к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также якобы проводит «целенаправленную, преднамеренную, зловредную работу, призванную подорвать свободные, открытые и демократические общества», является весьма красноречивым доказательством данного предположения.

Кроме того, автор призвала задуматься о связи данного поведения с бюджетом и выходом Великобритании из состава Евросоюза. Дежевски напомнила, что после распада СССР Великобритания и США приняли решение о сокращении финансирования научных исследований. В настоящее время власти Соединенного королевства пытаются исправить данное положение, но для этого нужно объяснить налогоплательщикам, почему в ряд отраслей вкладываются большие средства.

Помимо этого, атаки на Россию можно объяснить и желанием Лондона сохранить активное сотрудничество с Европейским союзом в разведывательно-информационной сфере.

Наконец, выступление главы контрразведки может свидетельствовать о желании ведомства более открыто говорить о своей деятельности и таким образом завоевать доверие граждан и расширить возможные действия в рамках кадровой работы.

Напомним, что отношения России и Великобритании резко ухудшились после инцидента в Солсбери в марте текущего года, где произошло отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По мнению британских властей, к отравлению причастна Россия, при этом Лондон не приводит никаких конкретных аргументов. Власти РФ отрицают свою причастность к случившемуся и требуют организовать открытое и независимое расследование.