«Крым — Россия»: посольство РФ в США ответило на опасения Госдепа в связи с открытием Крымского моста

Вашингтон, 16 мая. Посольство РФ в США заявило, что российские власти не намерены спрашивать разрешения на строительство транспортной инфраструктуры, в которой заинтересованы жители страны.

В российской дипмиссии отметили, что недовольство Соединенных Штатов в связи с открытием Крымского моста является вполне предсказуемым.

«Но Крым – Россия. Разрешения на строительство транспортной инфраструктуры в интересах жителей российских регионов ни у кого спрашивать не будем», — подчеркивается в заявлении дипломатов.

Напомним, что ранее официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что американские власти обеспокоены открытием Крымского моста, прошедшим во вторник. По ее словам, переправа окажет влияние на доставку товаров на кораблях, что затронет Крым и, как следствие, Украину.