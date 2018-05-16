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Общество
Госдума РФ намерена ужесточить штраф за курение в лесу
Общество
Госдума РФ намерена ужесточить штраф за курение в лесу
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    Госдума РФ намерена ужесточить штраф за курение в лесу

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    Госдума РФ намерена ужесточить штраф за курение в лесу

    Москва, 16 мая. Государственная дума РФ может существенно повысить штраф за курение в лесу, а также другие нарушения, которые могут спровоцировать лесные пожары.

    Сообщается, что депутат от Волгоградской области Татьяна Цыбизова намерена внести в Госдуму законопроект, согласно которому гражданин может быть оштрафован на сто тысяч рублей, или приговорен к 120 часам общественных работ за брошенную в листву непогашенную сигарету или выжигание сухой травы в непосредственной близости от леса.

    Согласно документу, изменения будут внесены в статьи Кодекса об административных правонарушениях 8.32 «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах» и 20.4 «Нарушение требований пожарной безопасности».

    «Пожары сегодня связаны не столько с природными факторами, сколько с человеческой небрежностью. Наш законопроект должен дисциплинировать и землепользователей, и туристов, и жителей деревень, и городов», — цитирует Парламентская газета автора инициативы.

    По мнению Цыбизовой, действующее законодательство не сильно способствует предупреждению нарушений противопожарной безопасности в лесу.

    «А ущерб, который наносит пожар природе и жителям, несопоставим со штрафом в пять тысяч рублей», — отметила депутат, подчеркнув, что существующие суммы штрафов не останавливают потенциальных нарушителей именно из-за своего размера.

    Так, в случае принятия законопроекта, нарушившие правила пожарной безопасности граждане заплатят от 5 до 10 тысяч рублей, компании и индивидуальные предприниматели — от 300 до 500 тысяч, а их работники, совершившие правонарушение, — от 25 до 50 тысяч. Альтернативной мерой наказания могут стать до 36 часов общественных работ.

    За сжигание травы рядом с лесом предусматривается штраф от 10 до 20 тысяч рублей для граждан, от 50 до 100 тысяч для должностных лиц и от 500 тысяч до миллиона рублей для юридических лиц. В противном случае, нарушителю могут быть назначены от 20 до 40 часов общественных работ.

    В случае возникновения пожара гражданин должен будет заплатить 100 тысяч рублей штрафа или отправиться на 120 часов обязательных работ.

    Юридическое лицо в данном случае будет оштрафовано на пять миллионов рублей.

    Автор: Ирина Новикова
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