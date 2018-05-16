Донбасс: ЛНР обвинила Украину в стремлении сорвать минские переговоры

Луганск, 16 мая. Представитель самопровозглашенной ЛНР в политической подгруппе в Минске Родион Мирошник обвинил власти Украины в стремлении сорвать минские переговоры по урегулированию конфликта на востоке страны.

«В политической сфере со стороны Украины звучат радикальные заявления, выдвигающие дополнительные предусловия для реализации политического пакета Комплекса мер, такие как ввод миротворцев или выполнение соглашений по безопасности, которые самой же Украиной и игнорируются», — цитирует Мирошника агентство РИА Новости.

По его словам, данное поведение показывает откровенное стремление Киева к срыву переговорного процесса и заведение диалога в тупик.

Представитель также подчеркнул, что республики настроены на диалог, являющийся единственно возможным способом урегулирования ситуации.

Ранее газета Известия сообщала, что президент Украины Петр Порошенкo предложил каждой из 28 стран Евросоюза подготовить «программу шефства» над городами Донбасса для восстановления региона.