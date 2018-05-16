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Эксперты прокомментировали разделение Минобрнауки РФ на два ведомства
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    Эксперты прокомментировали разделение Минобрнауки РФ на два ведомства

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    Эксперты прокомментировали разделение Минобрнауки РФ на два ведомства

    Москва, 16 мая. Российские эксперты прокомментировали решение президента России Владимира Путина о разделении Министерства образования и науки РФ на два ведомства.

    Отмечается, что дискуссия о разделении обязанностей ведомства проводилась уже на протяжении последних нескольких лет. По мнению большинства опрошенных экспертов, принятое решение является целесообразным и отражает назревшую в отрасли ситуацию.

    По словам директора Института образования НИУ ВШЭ Ирины Абанкиной, данная реформа назрела, так как круг проблем и вызовов, стоящих перед современной педагогикой, существенно расширился.

    «Сегодня есть очень много задач, которые связаны с ранним развитием детей, особенностями становления. С другой стороны, то, что связано с высшим образованием, наукой, технологиями – это также требует отдельного регулирования. Здесь речь идет, в первую очередь, о задаче быть глобально конкурентоспособными», — сказала Абанкина.

    В свою очередь, заместитель научного руководителя НИУ ВШЭ Лев Любимов выразил надежду, что реформирование Минобрнауки даст возможность уделять гораздо больше внимания на школьное и дошкольное образование. По словам эксперта, он приветствует данное решение российского главы.

    «Самая главная отдача — это отдача от дошкольного образования. То, что эти ведомства разделили, я считаю нормальным. По крайней мере, может, они сосредоточатся на школе», — пояснил Любимов.

    Солидарен с коллегами и научный руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ, бывший заместитель главы Минобрнауки Виктор Болотов.

    При этом, он отметил, что эффективность функционирования двух новых ведомств находится в прямой зависимости от назначений, которые ожидаются в ближайшее время.

    Также он напомнил, что разделение ведомств не является нововведением, подобная практика уже присутствовала в 1990-х годах, когда Россия вышла из Советского Союза и в ней было два министерства: просвещения и госкомитет по науке и высшей школе.

    «Однако плюсы и минусы той или иной конфигурации, на мой взгляд, зависят от первых лиц — от тех, кто будет руководить Министерством просвещения и Министерством науки и высшего образования», — цитирует эксперта РИА Новости.

    Ранее RT на русском сообщало, что российский лидер Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства России. В частности, своим указом глава государства разделил Минобрнауки на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования.

    Автор: Ирина Новикова
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