Сирия: САА взяла полностью под свой контроль район Хаджар аль-Асвад

Дамаск, 16 мая. Сирийские правительственные войска во вторник вернули контроль над районом Хаджар аль-Асвад.

Сообщается, что сирийская армия очистила район от боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

Борьба за Хаджар аль-Асвад велась с 19 апреля силами пехоты и авиации.

«Власти Сирии захватили контроль над всем районом Хаджар аль-Асвад», — сказал глава Сирийской организации по наблюдению за соблюдением прав человека Рами Абдель Рахман.

Отмечается, что в настоящее время боевики продолжают контролировать близлежащий район Тадамун и 70 процентов соседнего района Ярмук.

Ранее RT на русском сообщало, что спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что небольшие формирования террористической группировки «Исламское государство» сохраняют свою активность на границе Сирии и Ирака.

1 Организация запрещена на территории РФ.