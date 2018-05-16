Глава GSC Game World сообщил о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2

Москва, 16 мая. Руководитель студии GSC_Game World Сергей Григорович сделал официальное объявление о разработке игры S.T.A.L.K.E.R. 2. С

«Я официально заявляю: «GSC Game World разрабатывает S.T.A.L.K.E.R. 2», — говорится в сообщении Григоровича на его странице в социальной сети Facebook.

По его словам, выход игры состоится в 2021 году. Григорович также опубликовал ссылку на сайт проекта.

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