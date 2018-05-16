«Верующий человек не может верить Филарету»: Азаров призвал украинцев не поддаваться «зомбированию»

Киев, 16 мая. Бывший премьер-министр Украины выразил недоумение тем, что все больше украинцев называют себя сторонниками «церкви Филарета» и призвал жителей страны перестать «смотреть «зомбоящик» киевских СМИ».

На своей странице в Facebook Азаров обратил внимание на данные соцопроса, согласно результатам которого, с 2010 по 2018 год почти в два раза выросло число сторонников главы «Украинской православной церкви Киевского патриархата» Филарета (в миру — Владимир Денисенко).

При этом Азаров напомнил, что ранее Денисенко заявил: «Народ Донбасса должен кровью и страданиями искупить свои грехи».

«Интересно, чем должны искупить свои грехи те, кто пришел на землю Донбасса убивать, грабить и заниматься мародерством? Трудно мне понять логику и мораль тех, кто за эти годы верил Филарету. Как по мне, то после таких слов о его православной вере можно забыть», — возмутился экс-премьер.

Азаров призвал верующих вспомнить главную заповедь Христа: «Не убий», «и прекратить смотреть «зомбоящик» киевских СМИ».

«Не может истинно верующий человек верить Филарету и «зомбоящику», — подытожил он.

Ранее, как сообщал «Телеканал 360», Азаров заявлял, что эмиграция граждан Украины за границу стала прямым следствием госпереворота.