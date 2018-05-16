Сирия: высокопоставленный командир ССА перешел на сторону сирийской армии

Хомс, 16 мая. Высокопоставленный командир группировки «Сирийская свободная армия» (ССА) перешел на сторону сирийский войск. Как сообщает агентство Almasdar News, инцидент произошел на северной окраине города Хомс.

По данным СМИ, Манхал Саллух, руководивший бригадой «Аль Тавхид» в ССА, спустя несколько лет военных действий принял решение перейти на сторону правительственных войск. Отмечается, что бригада, которой он командовал в ССА была одной из самых крупных.

Решение перейти на стороны сирийских войск Саллух принял после серии успешных переговоров с представителями Дамаска. Вместе с ним на сторону сирийской армии перешли несколько десятков его солдат. Всем им была обещана амнистия от имени российской военной полиции.

Бригада «Аль Тавхид» в последние годы действовала в район города Талбисех, кроме того, она активно противодействовала сирийской армии на севере Хомса на равнине Аль-Растан.