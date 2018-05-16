«Пусть пьют успокоительные»: россияне ответили Госдепу США, обеспокоенному Крымским мостом

Москва, 16 мая. Пользователи соцсетей прокомментировали заявление Госдепа США, в котором американское ведомство заявило, что его беспокоит строительство Крымского моста.

Официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт ранее заявила, что строительство Крымского моста, якобы, ограничивает доставку товаров на кораблях, что «затрагивает людей, Крым, Украину».

Значительная российских пользователей Twitter сошлась во мнении, что на претензии США не стоит обращать внимания.

Ну это уже проблемы США. Пусть пьют успокоительные, чтобы не беспокоится. — Васька Красный ✯ (@vaskrasny) May 15, 2018

Да этих больных постоянно что то беспокоит.

Это их медицинские проблемы, забейте. — Roman Nao (@romannaook) May 15, 2018

Пусть США ещё немного подождут: строительство моста закончится и поводов для беспокойства у них не будет. А вообще мне кажется, мы слишком много внимания уделяем их глупым дразнилкам. Вспомните школу, кто не обращал внимания на дразнящих, тех быстро оставляли в покое. — Dino Zaver (@ZaverDino) May 15, 2018

Другие отметили, что заявление США является абсолютно надуманной претензией, которую можно адресовать кому угодно и по любому поводу.

Меня например беспокоит метро в Нью-Йорке, жуть !крысы ,поезда редко ходят,нигеры в наркотическом опьянении валяются ,зараза там всякая ! Куда обратиться,кому писать ? Наверное #Trump — Дария Юргенс (@lesnikova68) May 15, 2018

Аналогичным образом российские пользователи Twitter отреагировали и на претензии со стороны Великобритании.

И Крым и Крымский мост не имеют никакого отношения к Украине, пусть спят спокойно — Ulitka (@Ulitka) May 15, 2018