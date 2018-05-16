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«Пусть пьют успокоительные»: россияне ответили Госдепу США, обеспокоенному Крымским мостом
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    «Пусть пьют успокоительные»: россияне ответили Госдепу США, обеспокоенному Крымским мостом

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    «Пусть пьют успокоительные»: россияне ответили Госдепу США, обеспокоенному Крымским мостомМосква, 16 мая. Пользователи соцсетей прокомментировали заявление Госдепа США, в котором американское ведомство заявило, что его беспокоит строительство Крымского моста.

    Официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт ранее заявила, что строительство Крымского моста, якобы, ограничивает доставку товаров на кораблях, что «затрагивает людей, Крым, Украину».

    Значительная российских пользователей Twitter сошлась во мнении, что на претензии США не стоит обращать внимания.

     

     

    Другие отметили, что заявление США является абсолютно надуманной претензией, которую можно адресовать кому угодно и по любому поводу.

     

     

    Аналогичным образом российские пользователи Twitter отреагировали и на претензии со стороны Великобритании.

     

    Автор: Антон Зарубин
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