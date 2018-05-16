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Жители Крыма и Кубани утром в среду первыми проедут по мосту через Керченский пролив
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    Жители Крыма и Кубани утром в среду первыми проедут по мосту через Керченский пролив

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    Жители Крыма и Кубани утром в среду первыми проедут по мосту через Керченский пролив

    Краснодар, 16 мая. Инфоцентр «Крымский мост» сообщил, что в среду утром жители Крыма и Кубани первыми проедут по мосту через Керченский пролив.

    Сообщается, что движение по Крымскому мосту для автомобилей будет открыто в 5:30 по московскому времени.

    «Это на полгода раньше предусмотренного госконтрактом срока (декабрь 2018 года)», — отмечается в сообщении.

    Добавим, что проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов будет открыт одновременно с двух берегов Керченского пролива. При этом, максимальная разрешенная скорость движения по двум полосам в каждую сторону составит 90 километров в час.

    Ранее RT на русском сообщало, что во вторник президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии открытия Крымского моста. Он проехал по нему за рулем на КамАЗе.

    Позже исполняющий обязанности министра транспорта России Максим Соколов вручил ведомственные награды строителям Крымского моста.

    Автор: Ирина Новикова
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