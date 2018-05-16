Сирия: опубликовано видео операции ВКС РФ и САА против боевиков ИГ на юге Дамаска 

Дамаск (Сирия), 16 мая. В районе Мухайям-эль-Ярмук на юге Дамаска идут активные боевые действия: сирийская армия и ВКС РФ «зажимают» боевиков, вытесняя их из столицы Сирии.

Журналисты портала «Русская Весна» рассказали, что террористов группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ), укрывающихся в оставшихся домах, зажимают со всех сторон.

ВКС РФ атакует террористов с воздуха вместе с ВВС Сирии, по укреплениям боевиков работает ствольная и реактивная артиллерия. Штурмовые группы, усиленные танками, «Шилками» и изобретением сирийских инженеров — бронированными бульдозерами, штурмуют квартал за кварталом. Боевики ИГ2 оказались заблокированы в районе Мухайям-эль-Ярмук.

Ранее корреспондент Федерального агентства новостей сообщал с места событий, что операция по зачистке южных пригородов столицы осложнена тем, что в этой части города располагаются плотные жилые кварталы, а проходы между зданиями боевики намеренно завалили всевозможными обломками и мусором, дабы блокировать проезд военной техники правительственных войск. Гражданские лица были эвакуированы из региона, и исламисты нередко используют дома мирных жителей в качестве складов вооружений и пунктов управления, провоцируя тем самым новые разрушения.

Напомним, боевиков вооруженных формирований выводят вместе с семьями через гумкоридоры, организованные офицерами российского Центра по примирения враждующих сторон в САР в квартале Бейт-Сахм. Сторонникам ИГ такая возможность не предоставляется.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.