Путин продолжит серию военных совещаний в Сочи – Песков

Сочи, 16 мая. Президент России Владимир Путин продолжит проведение серии военных совещаний в Сочи. Об этом сообщает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В первую очередь, Путин намерен обсудить гособоронзаказ, развитие военно-промышленного комплекса, а также армейское строительство.

«Это армейское строительство, это выполнение гособоронзаказа и развитие нашего военно-промышленного комплекса», – перечислил Песков тему серии намеченных совещаний Путина.

Ранее Путин отметил необходимости продолжения перевооружения российских вооруженных сил, пишет «Газета.ru». Российский лидер отметил, что власти за последние несколько лет сделали очень многое для укрепления ВС РФ. Он также добавил, что перспективные системы вооружения, продемонстрированные в этом году, не имеют мировых аналогов и многократно повышают возможности РФ по обеспечению безопасности страны.