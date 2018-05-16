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Сирия: спикер Народного собрания САР подчеркнул глубину исторической дружбы с РФ
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    Сирия: спикер Народного собрания САР подчеркнул глубину исторической дружбы с РФ

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    Сирия: спикер Народного собрания САР подчеркнул глубину исторической дружбы с РФДамаск, 16 мая. Cпикер Народного собрания Сирии Хамуда Сабах в ходе встречи с послом России в Дамаске Александром Кинчаком подчеркнул глубину исторической дружбы, объединившей российский и сирийский народы.

    По словам спикера, особую важность имеет совершенствование двусторонних парламентских отношений.

    Также Сабах выразил признательность за поддержку Сирии в последние годы в борьбе с терроризмом, что привело к достижению стратегических успехов.

    В свою очередь, Киншак подчеркнул важность углубления отношений между двумя дружественными странами на всех уровнях. Он также отметил, что парламентская координация между двумя странами находится на высоком уровне.

    Ранее RT на русском сообщало, что в Астане проходит встреча в рамках очередного раунда переговоров по урегулированию конфликта в Сирии.

    Автор: Ирина Новикова
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