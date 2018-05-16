Действия СБУ в отношении российских журналистов нарушают обязательства стран ОБСЕ – СПЧ РФ

Москва, 16 мая. Действия Службы безопасности Украины в отношении российских журналистов противоречат обязательствам, которые дали все страны ОБСЕ, подписав Хельсинский акт. Об этом напомнил глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

В этот вторник в Киев был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Кроме того, сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости в украинской столице и провели в нем обыск. Также обыск был проведен в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко и главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина.

Федотов назвал происходящее опасным прецедентом и выразил надежду, что власти Украины смогут вовремя остановиться.

«Я уже не говорю о том, что всё это противоречит обязательствам, которые дали все страны ОБСЕ, подписав Хельсинкский акт», – приводит его слова РИА Новости.

Напомним, что министерство иностранных дел России назвало поведение украинских властей произволом, отметив, что подобные действия в отношении журналистов – неприемлемы.