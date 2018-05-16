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Захарова: Госдеп США должен потребовать незамедлительного освобождения журналистов «РИА Новости — Украина»
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    Захарова: Госдеп США должен потребовать незамедлительного освобождения журналистов «РИА Новости — Украина»

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    Захарова: Госдеп США должен потребовать незамедлительного освобождения журналистов «РИА Новости — Украина»

    Москва, 16 мая. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Госдепартамент США «не расшаркиваться» перед властями Украины, а потребовать освобождения журналиста «РИА Новости — Украина», задержанного СБУ.

    Во вторник представитель Госдепартамента США назвала задержание журналиста «РИА Новости — Украина» Кирилла Вышинского «серьезными действиями, которые должны проводиться с соблюдением закона».

    «Обращаюсь к коллегам из госдепа: не расшаркиваться надо перед потерявшими какое-либо представление о правах человека властях Украины, а строгим голосом, как вы умеете отчитывать всех остальных, потребовать незамедлительного освобождения представителей прессы», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

    Во вторник СБУ заявила о задержании в Киеве руководителя портала «РИА Новости — Украина» Кирилла Вышинского. Его подозревают в поддержке ДНР и ЛНР и госизмене, сообщал Ридус. Помимо этого сотрудники СБУ провели обыск в офисе агентства. 

    Захарова: Госдеп США должен потребовать незамедлительного освобождения журналистов «РИА Новости — Украина»

    Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал действия Киева неприемлемыми. Глава парламентской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что ответ России на задержание в Киеве Вышинского должен быть «жестким и адекватным».

    Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила мнение, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост, сообщал портал URA.RU.

    Автор: Олеся Волкова
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