Москва, 16 мая. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Госдепартамент США «не расшаркиваться» перед властями Украины, а потребовать освобождения журналиста «РИА Новости — Украина», задержанного СБУ.

Во вторник представитель Госдепартамента США назвала задержание журналиста «РИА Новости — Украина» Кирилла Вышинского «серьезными действиями, которые должны проводиться с соблюдением закона».

«Обращаюсь к коллегам из госдепа: не расшаркиваться надо перед потерявшими какое-либо представление о правах человека властях Украины, а строгим голосом, как вы умеете отчитывать всех остальных, потребовать незамедлительного освобождения представителей прессы», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Во вторник СБУ заявила о задержании в Киеве руководителя портала «РИА Новости — Украина» Кирилла Вышинского. Его подозревают в поддержке ДНР и ЛНР и госизмене, сообщал Ридус. Помимо этого сотрудники СБУ провели обыск в офисе агентства.

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал действия Киева неприемлемыми. Глава парламентской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что ответ России на задержание в Киеве Вышинского должен быть «жестким и адекватным».

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила мнение, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост, сообщал портал URA.RU.