Программа Путина по перевооружению ВС РФ позволит обезопасить страну на 30 лет – эксперт

Москва, 16 мая. Программа президента России Владимира Путина по перевооружению ВС позволит защитить страну от любых внешних угроз на ближайшие тридцать лет. С таким заявлением выступил российский военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Российский президент ранее заявил, что уже до конца 2018 года 14 полков получат современные межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) «Ярс». Кроме того, Путин потребовал ускорить производство системы ПВО нового поколения С-500, пишет RT.

По словам эксперта, поручение Путина о перевооружении ключевых элементов ВС России определяет безопасность государства в обозримой исторической перспективе.

«Это перевооружение стратегических ядерных сил и создание системы воздушно-космической обороны России», – приводит слова Коротченко РИА Новости.

Наиболее важными элементами перевооружения эксперт назвал поступлении в части МБР «Ярс», чьи ракеты способны преодолевать любые существующие системы ПРО, а также системы С-500 способные проводить перехват вражеских МБР в ближнем космосе.