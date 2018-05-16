Собака лает, караван идет: россияне ответили на заявление ЕС о строительстве Крымского моста

Москва, 16 мая. Россияне в соцсетях иронично отреагировали на заявление Евросоюза, в заявлении которого строительство Крымского моста называется нарушением территориальной целостности Украины.

Президент РФ Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть Крымского моста. Движение автомобильного транспорта по переправе откроется в среду.

Евросоюз назвал открытие Крымского моста шагом «к насильственной интеграции Крыма в состав РФ», который якобы ведет к «подрыву суверенитета Украины». По мнению ЕС, «вина» России в том, что она построила Керченский мост на Крымский полуостров без согласия Украины.

Судя по комментариям в соцсетях, россияне не восприняли всерьез заявления ЕС.

«А Европу никто и не спрашивал, чтоб она высказывалась», — пишет один из пользователей Twitter.

«Ну, ничего тут не поделаешь!!! Поговорят и перестанут!! Там любят языками помолоть!!!», — согласна с ним Ольга Лысенко.

«Причем часть этого ЕС признала, что Крым российский. Левая рука на знает, что творит правая», — обратила внимание пользователь под ником «Россияночка Мариша».

«В ЕС заявили, что введут персональные санкции в отношении 36-ой и 82-ой опоры Крымского моста», — иронизирует soleille.

Некоторые пользователи обратили внимание на то, что в заявлении ЕС речь идет о строительстве переправы, а не об открытии движения по ней.

«В смысле на счет строительства?)) Его сегодня открыли)))», — напомнил Дмитрий_cd.

«Наблюдали 3 года, наблюдали, решили высказаться. Плохой мост! Очень плохой!», — пишет Andrey Novikov

Отметим, как сообщала «Газета.ру», президент Украины Петр Порошенко заявил во вторник, что открытием переправы «российские власти пытаются втянуть в свои инфраструктурные авантюры и представителей европейского бизнеса».