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Депутат ЕП раскритиковал слова премьера Латвии о противодействии пророссийским активистам
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    Депутат ЕП раскритиковал слова премьера Латвии о противодействии пророссийским активистам

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    Депутат ЕП раскритиковал слова премьера Латвии о противодействии пророссийским активистамРига, 16 мая. Депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов подверг критике слова премьера страны Мариса Кучинскиса, который заявил о необходимости жестко пресекать действий пророссийски настроенных активистов.

    В своем выступлении в эфире латвийских СМИ Кучинскис заявил, что действия пророссийских активистов в Латвии можно трактовать как радикальные и поэтому латвийские спецслужбы должны жестко реагировать на них.

    «Весь наш внутренний латвийский конфликт - между правящей национальной элитой и русским меньшинством страны Кучинскис старается представить как конфликт между Латвией и Россией», – написал Митрофанов в Facebook.

    По словам Митрофанова, подобные высказывания наглядно демонстрируют «кризис» и «вырождение» современной политической элиты Латвии.

    Напомним, что в начале мая в Риге прошло шествие «Первомайская демонстрация», в котором жители выразили протест против полного перевода школьного образования на латышский язык.

    Автор: Антон Зарубин
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