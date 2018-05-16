Депутат ЕП раскритиковал слова премьера Латвии о противодействии пророссийским активистам

Рига, 16 мая. Депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов подверг критике слова премьера страны Мариса Кучинскиса, который заявил о необходимости жестко пресекать действий пророссийски настроенных активистов.

В своем выступлении в эфире латвийских СМИ Кучинскис заявил, что действия пророссийских активистов в Латвии можно трактовать как радикальные и поэтому латвийские спецслужбы должны жестко реагировать на них.

«Весь наш внутренний латвийский конфликт - между правящей национальной элитой и русским меньшинством страны Кучинскис старается представить как конфликт между Латвией и Россией», – написал Митрофанов в Facebook.

По словам Митрофанова, подобные высказывания наглядно демонстрируют «кризис» и «вырождение» современной политической элиты Латвии.

Напомним, что в начале мая в Риге прошло шествие «Первомайская демонстрация», в котором жители выразили протест против полного перевода школьного образования на латышский язык.