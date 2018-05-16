«Зависть, злоба и бессилие»: украинцы ответили Климкину на заявление по Крымскому мосту

Ударная неделя выдалась в жизни украинской дипломатии. Сначала изрядно подставил коллег консул в Гамбурге Василий Марушинец. Его уличили в открытых симпатиях к фашистской Германии, пропаганде антисемитизма и разжигании межнациональной ненависти.

62-летний закарпатец Василий Марушинец уже давно был известен как поклонник Гитлера и гордился тем, что его отец "служил в немецкой армии"https://t.co/z1csv8ogx9 — СТРАНА.ua (@stranaua) May 14, 2018

Когда весть разлетелась по свету, глава МИД Украины Павел Климкин попытался локализовать проблему, изображая негодование. Мол, таким кадрам у нас не место! На время расследования фигуранта скандала отстранили от выполнения должностных обязанностей.

Консул Украины в Гамбурге отозван на время служебного расследования – Климкин https://t.co/rmpvoeW0jv — Интерфакс-Украина (@interfaxua) May 15, 2018

В схожем ключе высказался и постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко. Он назвал Марушинца «негодяем» и призвал не судить по этом человеку обо всей стране.

New post (Постпред України в ООН Володимир Єльченко назвав негідником українського консула у Німеччині Василя Марущинця, щодо якого МЗС відкрило дисциплінарне провадження.) has been published on Булава - https://t.co/UzOrmz4BqV pic.twitter.com/wAdaGoz9M5 — Сенсації України (@ukrsensations1) May 15, 2018

Как на консула именины испекли мы торт «Mein Kampf»

Однако на деле ситуация выглядит для Киева куда более неприглядно. Содержание страницы дипломата в «Фэйсбук» выдает не только его жизненную позицию. «Лайки» под скандальными постами активно ставили известные (и не очень) люди из мира украинской дипломатии. По случаю 60-летия Марушинца единомышленники преподнесли юбиляру торт с надписью «Mein Kampf» в честь известной книги Адольфа Гитлера. Марушинец позировал с удовольствием.

Торт с надписью Mein Kampf: Ельченко призвал не судить об Украине по консулу-антисемиту... #UKROPNEWS https://t.co/ibiYG6Uh4T — UkropNews (@RussBars) May 15, 2018

Все давно уже поняли, что «на Украине фашизма нет». Однако фан-клуб Гитлера в дипломатическом корпусе — перебор даже для киевских властей.

Анатолий, Вы о чем?! У Климкина есть более важные задачи- не пустить украинцев на ЧМ-2018. А нацисты в МИДе- это так, текучка... — Игорь Прокофьев (@sarw1972) May 15, 2018

Климкин не хочет отпускать украинцев в Россию

Дело укрепления дружбы народов продолжил Павел Климкин. Глава МИД Украины призвал граждан не ехать на чемпионат мира по футболу в Россию.

Собака лает, а караван идёт... — Лариса сказочница (@laskazki) May 15, 2018

«Призываю всех украинцев не ехать в Россию на Чемпионат мира по футболу 2018. Провокации гарантированы, а безопасность там никем не защищена», — написал министр в своем Twitter.

Понятное дело, «все украинцы» побежали сдавать билеты и отменять бронь в отелях. Если уж Климкин сказал…

Купленные билеты срочно сдать Климкину! — Katerina (@Wlastka) May 15, 2018

В свою очередь, россияне в социальных сетях решили подбодрить соседей. Например, Кирилл Евдокимов пригласил на праздник футбола всех желающих…кроме Климкина.

Климкин пусть не приезжает, ему безопасность не гарантирована, а всех остальных милости просим! — Кирилл Евдокимов (@K_Evdokimov) May 15, 2018

«Украинцы не едьте, украинки — welcome», — раскатал губу другой пользователь.

Что такое «путь вникуда»?

После того как «все украинцы» сдали свои билеты на матчи чемпионата мира, главный дипломат взялся за Крымский мост. Десятки украинских «экспертов» еще недавно рассказывали взахлеб, что построить такое сооружение невозможно. Но «авторитетное» мнение подкачало. Открытие красавца-моста раньше сроков повергло политическую «элиту» Киева в глубокое уныние.

Президент Порошенко не мог промолчать.

«Очень жаль, что российские власти пытаются втянуть в свои инфраструктурные авантюры и представителей европейского бизнеса, стремясь там же откупиться от международно-правовой ответственности. Уверен, агрессору это не удастся, он будет нести ответственность в полной мере. А мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать наш Крым», — блеснул отстроумием гарант.

Вслед за ним высказался и Павел Климкин.

«Оба конца моста – это путь в никуда», – глубокомысленно изрек министр.

Однако заявления эти не имели успеха.

«Все от зависти! Злобы и бессилия!, — написал в Twitter Сергей Попов.

Все от зависти !!!! От злобы и бессилия !!!!???????????????????????????????????? — Сергей Попов (@strjfak) May 15, 2018

Климкин: «Оба конца моста — это путь в никуда» Нет, Павлуш, «путь в никуда» — это «Украина идет в ЕС», — передразнил Климкина еще один завсегдатай Сети.

Климкин: «Оба конца моста — это путь в никуда»



Нет, Павлуш, "путь в никуда" — это "Украина идёт в ЕС". — Выпускайте Кракена! (@rlz_the_kraken) May 15, 2018

А некоторые украинцы уже собрались в отпуск по Крымскому мосту.

Я от этих гениальных слов прослезился!!!Я по этому вникуда в отпуск поеду на машине???????????????????????? а Кримкин пусть желчью захлебнётся!!!! — Aleks@ndr Sergeevich (@aleksandru23) May 15, 2018

Что ж, как и в случае с чемпионатом мира — добро пожаловать!

Главное, чтобы Климкину — ни-ни…