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Зависть, злоба и бессилие: украинцы ответили Климкину на заявление по Крымскому мосту
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    Зависть, злоба и бессилие: украинцы ответили Климкину на заявление по Крымскому мосту

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    «Зависть, злоба и бессилие»: украинцы ответили Климкину на заявление по Крымскому мосту

    Ударная неделя выдалась в жизни украинской дипломатии. Сначала изрядно подставил коллег консул в Гамбурге Василий Марушинец. Его уличили в открытых симпатиях к фашистской Германии, пропаганде антисемитизма и разжигании межнациональной ненависти. 

    Когда весть разлетелась по свету, глава МИД Украины Павел Климкин попытался локализовать проблему, изображая негодование. Мол, таким кадрам у нас не место! На время расследования фигуранта скандала отстранили от выполнения должностных обязанностей.

    В схожем ключе высказался и постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко. Он назвал Марушинца «негодяем» и призвал не судить по этом человеку обо всей стране.

    Как на консула именины испекли мы торт «Mein Kampf»

    Однако на деле ситуация выглядит для Киева куда более неприглядно. Содержание страницы дипломата в «Фэйсбук» выдает не только его жизненную позицию. «Лайки» под скандальными постами активно ставили известные (и не очень) люди из мира украинской дипломатии. По случаю 60-летия Марушинца единомышленники преподнесли юбиляру торт с надписью «Mein Kampf» в честь известной книги Адольфа Гитлера. Марушинец позировал с удовольствием.

    Все давно уже поняли, что «на Украине фашизма нет». Однако фан-клуб Гитлера в дипломатическом корпусе — перебор даже для киевских властей.

    Климкин не хочет отпускать украинцев в Россию

    Дело укрепления дружбы народов продолжил Павел Климкин. Глава МИД Украины призвал граждан не ехать на чемпионат мира по футболу в Россию.

    «Призываю всех украинцев не ехать в Россию на Чемпионат мира по футболу 2018. Провокации гарантированы, а безопасность там никем не защищена», — написал министр в своем Twitter.

    Понятное дело, «все украинцы» побежали сдавать билеты и отменять бронь в отелях. Если уж Климкин сказал…

    В свою очередь, россияне в социальных сетях решили подбодрить соседей. Например, Кирилл Евдокимов пригласил на праздник футбола всех желающих…кроме Климкина.

    «Украинцы не едьте, украинки — welcome», — раскатал губу другой пользователь.

    Что такое «путь вникуда»?

    После того как «все украинцы» сдали свои билеты на матчи чемпионата мира, главный дипломат взялся за Крымский мост. Десятки украинских «экспертов» еще недавно рассказывали взахлеб, что построить такое сооружение невозможно. Но «авторитетное» мнение подкачало. Открытие красавца-моста раньше сроков повергло политическую «элиту» Киева в глубокое уныние.

    Президент Порошенко не мог промолчать.

    «Очень жаль, что российские власти пытаются втянуть в свои инфраструктурные авантюры и представителей европейского бизнеса, стремясь там же откупиться от международно-правовой ответственности. Уверен, агрессору это не удастся, он будет нести ответственность в полной мере. А мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать наш Крым», — блеснул отстроумием гарант.

    Вслед за ним высказался и Павел Климкин.

    «Оба конца моста – это путь в никуда», – глубокомысленно изрек министр.

    Однако заявления эти не имели успеха.

    «Все от зависти! Злобы и бессилия!, — написал в Twitter Сергей Попов.

    Климкин: «Оба конца моста — это путь в никуда» Нет, Павлуш, «путь в никуда» — это «Украина идет в ЕС», — передразнил Климкина еще один завсегдатай Сети.

    А некоторые украинцы уже собрались в отпуск по Крымскому мосту.

    Что ж, как и в случае с чемпионатом мира — добро пожаловать!

    Главное, чтобы Климкину — ни-ни…

    Автор: Сергей Свазовский
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