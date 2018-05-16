«Нас обманула постмайданная власть»: военные пенсионеры устроили протест в центре Киева

Киев, 16 мая. Более двух тысяч пенсионеров военных и правоохранительных ведомств, а также силовых структур, устроили протест в центре Киева у стен Верховной рады, требуя не изменять законодательство в сфере социального и пенсионного обеспечения.

Недовольство протестующих вызывает проект закона «О внесении изменений в законы Украины о перерасчете пенсий лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц». Он изменяет порядок пенсионного обеспечения ветеранов и, по мнению участников акции протеста, нарушает ряд статей украинской конституции. В частности, ветераны недовольны, что они утратят ряд льгот.

«Военнослужащие, которые гибнут каждый день, смотрят на нас. Назовите мне еще хоть одну страну, где люди в погонах, которые служили родине, были честью и совестью, высшей ценностью, и их так низко «опустили». Нас «опустила» та власть, которая пришла после Майдана» – заявил генерал-майор Александр Геращук.

Напомним, что министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире украинского телевидения в феврале заявил, что на Украине маленькие пенсии потому что в СССР были маленькие зарплаты.