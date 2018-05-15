

Вашингтон, 15 мая. В Госдепартаменте США прокомментировали задержание журналиста «РИА Новости — Украина» Кирилла Вышинского и обыски в офисе РИА Новости на Украине. Как сообщила журналистам представитель ведомства Хезер Науэрт, подобные действия «должны проводиться с соблюдением закона».

На регулярном брифинге для СМИ Науэрт подчеркнула, что «задержания журналистов и обыски в СМИ должны проводиться с соблюдением закона». При этом она отметила, что Штаты к подобным действиям «относятся серьезно». Науэрт выразила надежду, что и киевские власти «относятся к таким действиям серьезно».

«Мы понимаем, что Украина, как и многие другие страны, обеспокоена активной пропагандой… Мы понимаем обеспокоенность Украины, но тем не менее это очень серьезные действия, которые должны соответствовать закону», — сказала она.

Во вторник СБУ сообщила о задержании главного редактора «РИА Новости — Украина» Кирилла Вышинского. Позднее спецслужбы произвели обыски в офисе и в квартире одного из журналистов. Как сообщала «Газета.ру», по данным спецслужбы, агентство «использовалось страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины».

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал действия Киева неприемлемыми.