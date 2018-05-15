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В Госдепе США заявили, что «серьезно относятся» к задержанию журналистов «РИА Новости — Украина»
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    В Госдепе США заявили, что «серьезно относятся» к задержанию журналистов «РИА Новости — Украина»

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    В Госдепе США заявили, что «серьезно относятся» к задержанию журналистов «РИА Новости — Украина»
    Вашингтон, 15 мая. В Госдепартаменте США прокомментировали задержание журналиста «РИА Новости — Украина» Кирилла Вышинского и обыски в офисе РИА Новости на Украине. Как сообщила журналистам представитель ведомства Хезер Науэрт, подобные действия «должны проводиться с соблюдением закона».

    На регулярном брифинге для СМИ Науэрт подчеркнула, что «задержания журналистов и обыски в СМИ должны проводиться с соблюдением закона». При этом она отметила, что Штаты к подобным действиям «относятся серьезно». Науэрт выразила надежду, что и киевские власти «относятся к таким действиям серьезно». 

    «Мы понимаем, что Украина, как и многие другие страны, обеспокоена активной пропагандой… Мы понимаем обеспокоенность Украины, но тем не менее это очень серьезные действия, которые должны соответствовать закону», — сказала она.

    Во вторник СБУ сообщила о задержании главного редактора «РИА Новости — Украина» Кирилла Вышинского. Позднее спецслужбы произвели обыски в офисе и в квартире одного из журналистов. Как сообщала «Газета.ру», по данным спецслужбы, агентство «использовалось страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины». 

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    Автор: Олеся Волкова
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