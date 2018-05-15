Политолог рассказал, ради чего Киев провоцирует экологическую катастрофу в Донбассе 

Киев, 15 мая. Украинский политолог Денис Денисов считает, что Киев намеренно не предпринимает никаких мер для предотвращения экологической катастрофы на подконтрольных ему территориях Донбасса, чтобы получить от Запада финансовую помощь на ее ликвидацию.

Политолог рассказал, что в ходе боевых действий в Донбассе киевские власти провели консервацию ряда промышленных предприятий. Однако с экологической точки зрения эти действия могут иметь серьезные последствия.

Как сообщает «ПолитНавигатор», Денисов подчеркнул, что до настоящего момента никто не может обследовать объекты на выявление вероятных угроз.

«В этой связи лично у меня складывается впечатление, что Украина ждет, что произойдет какая-то катастрофа в Донбассе, на своей территории, чтобы воспользоваться этой ситуацией и выклянчить очередные транши, очередные деньги», — заявил Денис Денисов.

При этом политолог напомнил, что представители Донецкой и Луганской народных республик в ходе минских переговоров предлагали Украине организовать совместные мониторинговые группы для контроля ситуации на опасных предприятиях Донбасса.

Ранее глава МИД Австрии, председатель ОБСЕ Себастьян Курц в материале для «Известий» обращал внимание общественности на то, что конфликт в Донбассе «может вызвать реальные загрязнения c серьезными последствиями, поскольку непрерывные боевые действия представляют реальную опасность для целостности хранилищ хлора, химических заводов, металлургических предприятий, мест хранения опасных отходов и угольных шахт».