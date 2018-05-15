Швеция победила Россию со счетом 3:1 в матче группового этапа ЧМ-2018 по хоккею

Копенгаген, 15 мая. Победой шведской сборной завершился матч Россия-Швеция группового этапа Чемпионата мира-2018 по хоккею. Шведская сборная выиграла со счетом 3:1.

Матч прошел в Копенгагене на стадионе «Роял-Арена». Игру судили канадский арбитр Оливье Гуен и его американский коллега Тимоти Майер.

Первый период отметился голом российской сборной, забитым Кириллом Капризовым уже на третьей минуте. Несмотря на дальнейшие атаки, российские хоккеисты не смогли увеличить счет.

Во втором периоде шведам удалось не только сравнять счет, но и выйти вперед: на 30-й минуте шайбу в российские ворота забросил Мика Зибанеджад, а на 37-й минуте Рикард Ракелль вывел свою команду вперед.

Третий период также прошел в напряденной борьбе, завершившись третьем голом в пользу шведской сборной. Решающую шайбу забросил Маттиас Экхольм на 59-й минуте игры.

Таким образом, в четвертьфинале чемпионта Россия встретится со сборной Канады.