Эксперты рассматривают версию гибели подлодки «Сан-Хуан» в результате атаки

Буэнос-Айрес, 15 мая. Комиссия национального конгресса Аргентины рассматривает возможные версии гибели подводной лодки «Сан-Хуан», пропавшей в ноябре прошлого года. Одной из вероятных версий является атака подлодки, сообщает сенатор Магдалена Одарда.

Ранее представители ВМС Аргентины сообщали, что непосредственно перед исчезновением подлодки был зафиксирован одиночный взрыв. По их мнению, он может иметь отношение к гибели «Сан-Хуана».

«Мы не исключаем гипотезы о возможной внешней атаке», — приводит РИА Новости слова сенатора Одарда.

По ее словам, власти Аргентины намерены отбросить эту гипотезу, приняв за рабочую версию взрыв «из-за рокового инцидента».

Напомним, что подлодка «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года. В ходе последнего сеанса связи экипажа сообщил об аварии. На борту находились 44 человека, включая первую в истории Аргентины женщину-подводника Элиану Марию Кравчик. В поиске субмарины участвовали корабли ВМС Аргентины, а также судно ВМФ России «Янтарь». Местонахождение «Сан-Хуана» до сих пор не установлено.