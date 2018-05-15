Белка в США спрятала под капотом машины более 20 кг шишек

Вашингтон, 15 мая. В Мичигане мужчина обнаружил под капотом автомобиля более 20 килограммов шишек, которые спрятала там белка.

Как сообщает Mlive.com, владелец автомобиля Келлен Мур по дороге на работу заметил, что кондиционер в авто стал издавать странный шум. заглянув под капот, он обнаружил огромное количество шишек. По словам Мура, вес шишек составил 50 фунтов (23 килограмма).

Мужчина предположил, что это беличьи запасы. Он купил машину полтора месяца назад. Чтобы очистить автомобиль от мусора Муру вместе с другом понадобилось 45 минут. При этом разогретые шишки значительно увеличились в размерах.

Друг мужчины отметил, что капот действительно удобное место для хранения запасов еды белок, «пока твое гнездо не уедет».

В феврале «Газета.ру» рассказывала о курьезном случае, который произошел во время проката австрийской сноубордистки Даниэлы Ульбинг на Олимпийских играх: на одном из виражей ее «подрезала» белка.