Американка сумела отбить свою пятилетнюю дочь у медведя

Денвер, 15 мая. Жительница США смогла прогнать медведя, который вышел к ее дому и напал на пятилетнюю дочь. Об этом сообщает издание Denver Post.

Девочка гуляла во дворе, когда к ее дому вышел черный медведь. Мать ребенка находилась в доме; услышав шум, она выбежала во двор. Там она увидела, как медведь пытается унести девочку и начала кричать. Испугавшись шума, медведь бросил ребенка и сбежал.

Прибывшие на место происшествия врачи оказали девочке медицинскую помощь – медведь укусил ее за спину. Пострадавшему ребенку наложили более 70 швов, однако, по словам медиков, внутренние органы и кости не пострадали. Сообщается, что девочка уже идет на поправку.

Позже было сообщено, что медведь, напавший на девочку, был застрелен. Хотя официального подтверждения этого факта пока нет (для этого нужно дождаться результатов экспертизы ДНК), но сотрудники агентства по надзору за парками и дикой природой штата Колорадо уверены, что этот именно тот медведь.