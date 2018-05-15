Подобные заявления выглядят смешно: в Совфеде ответили Порошенко, осудившему открытие Крымского моста

Симферополь, 15 мая. Сенатор от Республики Крым, член комитета по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала заявление президента Украины Петра Порошенко об открытии Крымского моста.

Ковитиди в интервью RT напомнила украинскому президенту, что Украина обязана соблюдать все нормы международного права.

«Не Украине стоит сейчас высказываться о несоблюдении норм права. Подобного рода заявления, касающиеся Крымского моста, выглядят смешно», — заявила Ковитиди.

Во вторник, как сообщала «Газета.ру», Порошенко заявил, что открытием переправы «российские власти пытаются втянуть в свои инфраструктурные авантюры и представителей европейского бизнеса».

Президент РФ Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть Крымского моста. Движение автомобильного транспорта по переправе откроется в среду.

Видеотрансляцию торжественного открытия моста вели «Известия».