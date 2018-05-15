Сирия: представители ООН впервые за два месяца прибыли в Восточную Гуту

Дамаск, 15 мая. Представители ООН впервые за последние два месяца посетили пригород Дамаска Восточная Гута, который был освобожден от боевиков в ходе крупной операции сирийских вооруженных сил. Об этом сообщает заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.

«Вчера миссия ООН и Сирийского арабского общества Красного Полумесяца посетила населенные пункты Сакба и Кафр-Батна в Восточной Гуте. Это - первое посещение ООН Восточной Гуты с 15 марта, когда была доставлена [гуманитарная] помощь в Думу», – заявил он.

Делегация ООН и Красного Полумесяца осмотрели медицинские учреждения города, а также школы и местный рынок. Они отметили, что инфраструктуре города в ходе боевых действий был нанесен серьезный ущерб. В частности, в городе Сакба большая часть зданий была повреждена или разрушена; при этом в городе функционируют шесть школ и ведутся работы по восстановлению других образовательных учреждений.