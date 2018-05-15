Меню
Новости Сирии
Сирия: представители ООН впервые за два месяца прибыли в Восточную Гуту
Украина
Политолог рассказал, ради чего Киев провоцирует экологическую катастрофу в Донбассе 
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: представители ООН впервые за два месяца прибыли в Восточную Гуту

    208

    Сирия: представители ООН впервые за два месяца прибыли в Восточную ГутуДамаск, 15 мая. Представители ООН впервые за последние два месяца посетили пригород Дамаска Восточная Гута, который был освобожден от боевиков в ходе крупной операции сирийских вооруженных сил. Об этом сообщает заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.

    «Вчера миссия ООН и Сирийского арабского общества Красного Полумесяца посетила населенные пункты Сакба и Кафр-Батна в Восточной Гуте. Это - первое посещение ООН Восточной Гуты с 15 марта, когда была доставлена [гуманитарная] помощь в Думу», – заявил он.

    Делегация ООН и Красного Полумесяца осмотрели медицинские учреждения города, а также школы и местный рынок. Они отметили, что инфраструктуре города в ходе боевых действий был нанесен серьезный ущерб. В частности, в городе Сакба большая часть зданий была повреждена или разрушена; при этом в городе функционируют шесть школ и ведутся работы по восстановлению других образовательных учреждений.

     

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.