Сирия: за сутки более 300 беженцев вернулись в свои дома Восточной Гуте и Хомсе 

Дамаск (Сирия), 15 мая. Более 300 человек вернулись в свои дома в Восточной Гуте и Хомсе за сутки, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

За минувшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 197 беженцев, в Восточную Гуту — 104 человека.

Продолжается переселение беженцев из зоны деконфликтации «Телль-Рифъат» в населенный пункт Мембидж провинции Алеппо. За день было выведено 313 человек с личным имуществом.

В ЦПВС также сообщили, что в районе Бустан-Баша города Алеппо российские военные провели благотворительную акцию, передав мирным жителям более тонны свежего хлеба.

Российские военные врачи за сутки оказали медпомощь 25 сирийцам, в том числе 13 детям.