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Сирия: за сутки более 300 беженцев вернулись в свои дома Восточной Гуте и Хомсе 
Украина
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    Сирия: за сутки более 300 беженцев вернулись в свои дома Восточной Гуте и Хомсе 

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    Сирия: за сутки более 300 беженцев вернулись в свои дома Восточной Гуте и Хомсе 

    Дамаск (Сирия), 15 мая. Более 300 человек вернулись в свои дома в Восточной Гуте и Хомсе за сутки, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

    За минувшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 197 беженцев, в Восточную Гуту — 104 человека.

    Продолжается переселение беженцев из зоны деконфликтации «Телль-Рифъат» в населенный пункт Мембидж провинции Алеппо. За день было выведено 313 человек с личным имуществом.

    В ЦПВС также сообщили, что в районе Бустан-Баша города Алеппо российские военные провели благотворительную акцию, передав мирным жителям более тонны свежего хлеба.

    Российские военные врачи за сутки оказали медпомощь 25 сирийцам, в том числе 13 детям.

    Автор: Олеся Волкова
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