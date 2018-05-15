«Чтобы наехать на работника СМИ, много ума не надо»: корреспондент УНИАН прокомментировал арест Вышинского

Москва, 15 мая. Шеф-корреспондент украинского агентства УНИАН Роман Цимбалюк назвал задержание российского журналиста Кирилла Вышинского «закономерным», сравнив его с арестом в России украинского журналиста романа Сущенко.

Цимбалюк назвал действия украинских властей «ответом» на задержание Сущенко в России в 2016 году. Кроме того, заявил, что портал РИА Новости Украина, которым руководил Вышинский, занимался «пропагандой».

Украинский журналист добавил, что в случае появления к нему претензий со стороны правоохранительных органов России, он рассчитывает на высылку из страны, а не тюремное заключение.

«Понятно, что для того, чтобы наехать на работника СМИ, много ума не надо. Меня эта история лично не очень радует. Хотелось бы, чтобы в случае чего мне просто сказали: «Чемодан, вокзал, Киев, убирайся отсюда, бандеровская морда!». Меня такой вариант устроил бы, конечно, больше», – приводит слова Цимбалюка «Говорит Москва».

Напомним, что ранее действия киевских властей прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров, назвав их неприемлемыми. Немедленного освобождения российских журналистов потребовали и в Госдуме РФ.