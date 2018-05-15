Сирия: более 8 тыс. боевиков с семьями выведено за сутки из зоны деэскалации «Хомс»

Дамаск (Сирия), 15 мая. Более восьми тысяч боевиков с семьями выведено за сутки из зоны деэскалации «Хомс» в Сирии, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

Вывод боевиков из зоны деэскалации «Хомс» специалистами Центра примирения совместно с подразделениями российской военной полиции продолжается седьмой день.



За минувшие сутки через пункты пропуска в районе населенных пунктов Эр-Растан и Телльбиса вышло 8 131 человек. На автобусах их доставили в поселение Калъат-Аль-Мудик зоны деэскалации «Идлиб».

В общей сложности с 7 мая из зоны деэскалации «Хомс» было выведено почти 28 тысяч боевиков и членов их семей.

Отметим, накануне, как сообщали «Известия», около 3 тыс. боевиков вместе с семьями покинули районы Эр-Растан и Телль-Биса через пункты пропуска в зоне деэскалации «Хомс».