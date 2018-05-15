Меню
Новости Сирии
Сирия: боевики за сутки нарушали режим прекращения огня в провинциях Алеппо, Латакия и Даръа
Украина
Политолог рассказал, ради чего Киев провоцирует экологическую катастрофу в Донбассе 
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: боевики за сутки нарушали режим прекращения огня в провинциях Алеппо, Латакия и Даръа

    332

    Сирия: боевики за сутки нарушали режим прекращения огня в провинциях Алеппо, Латакия и Даръа

    Хмеймим, 15 мая. Нарушения режима прекращения боевых действий зафиксированы за сутки в трех сирийских провинциях: Алеппо, Латакия и Даръа, сообщается в информационном бюллетене  российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

    За минувшие сутки совместный иранско-российско-турецкий Координационный центр зафиксировал нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков в провинциях Алеппо, Латакия и Даръа.

    В ЦПВС также сообщили, что российская сторона вместе с сирийскими властями продолжает работу по нормализации обстановки в провинции Риф Дамаск. В частности, в Рухейбе специалисты обследовали шесть зданий, обезвредив три взрывоопасных предмета. 

    В городе Дума расчищают завалы, восстанавливают объекты ЖКХ, вывозят боеприпасы. За сутки было разминировано 17 домов, обезврежено 22 взрывоопасных предмета.

    Благодаря поддержке Центра примирения, в свои дома из лагерей для беженцев вернулись 65 328 жителей Восточной Гуты.

    Для обеспечения безопасности подразделения российской военной полиции продолжают работу в населенных пунктах Ялда, Бабилла и Бейт-Сахм. 

    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.