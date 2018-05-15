Сирия: боевики за сутки нарушали режим прекращения огня в провинциях Алеппо, Латакия и Даръа

Хмеймим, 15 мая. Нарушения режима прекращения боевых действий зафиксированы за сутки в трех сирийских провинциях: Алеппо, Латакия и Даръа, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в САР.

За минувшие сутки совместный иранско-российско-турецкий Координационный центр зафиксировал нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков в провинциях Алеппо, Латакия и Даръа.

В ЦПВС также сообщили, что российская сторона вместе с сирийскими властями продолжает работу по нормализации обстановки в провинции Риф Дамаск. В частности, в Рухейбе специалисты обследовали шесть зданий, обезвредив три взрывоопасных предмета.

В городе Дума расчищают завалы, восстанавливают объекты ЖКХ, вывозят боеприпасы. За сутки было разминировано 17 домов, обезврежено 22 взрывоопасных предмета.

Благодаря поддержке Центра примирения, в свои дома из лагерей для беженцев вернулись 65 328 жителей Восточной Гуты.

Для обеспечения безопасности подразделения российской военной полиции продолжают работу в населенных пунктах Ялда, Бабилла и Бейт-Сахм.