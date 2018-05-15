Сирия: впервые за 5 лет трасса Дамаск–Хомс полностью открылась для гражданского транспорта

Дамаск, 15 мая. Главная трасса Дамаск–Хомс впервые за пять лет открылась для гражданского транспорта. Она была заблокирована с 2013 года, но в этом году ее восстановили и вновь открыли.

Сразу после освобождения восточного пригорода сирийской столицы от террористов, на трассе начались ремонтные работы. В ходе восстановительных работ удалось устранить все повреждения дорожного полотна, а также уложить новый асфальт в обоих направлениях трассы.

Отмечается, что открытие участка трассы возле Дамаска является стратегически важным, так как теперь водителям не нужно будет использовать объездную дорогу, чтобы добраться из Дамаска в другие провинции страны. Благодаря восстановлению этой трассы, выезд из сирийской столицы стал на тридцать минут быстрее.

Трасса не использовалась с 2013 года – после того, как террористы захватили город Хараста в Восточной Гуте, откуда они вели обстрел гражданских автомобилей на трассе.