В НПФ рассказали о последствиях повышения пенсионного возраста

Москва, 15 мая. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев анонсировал законопроект о повышении пенсионного возраста в России. Как считает член Совета директоров АО «НПФ Согласие» Андрей Неверов, принятие данной меры позитивно отразится на негосударственных пенсионных фондах, поскольку период накоплений увеличится, а выплатной период сократится.

Кроме того, снизится зависимость от гендерной структуры базы клиентов, отметил Неверов. Он предположил, что после повышения пенсионного возраста может быть повышен и возраст досрочного выхода на пенсию. По мнению эксперта, повышение пенсионного возраста может иметь положительные стороны и для самих пенсионеров.