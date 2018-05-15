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В НПФ рассказали о последствиях повышения пенсионного возраста
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    В НПФ рассказали о последствиях повышения пенсионного возраста

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    В НПФ рассказали о последствиях повышения пенсионного возраста

    Москва, 15 мая. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев анонсировал законопроект о повышении пенсионного возраста в России. Как считает член Совета директоров АО «НПФ Согласие» Андрей Неверов, принятие данной меры позитивно отразится на негосударственных пенсионных фондах, поскольку период накоплений увеличится, а выплатной период сократится.

    Кроме того, снизится зависимость от гендерной структуры базы клиентов, отметил Неверов. Он предположил, что после повышения пенсионного возраста может быть повышен и возраст досрочного выхода на пенсию. По мнению эксперта, повышение пенсионного возраста может иметь положительные стороны и для самих пенсионеров.

    «К слову, увеличение пенсионного возраста и, как следствие, возможность фондов гораздо дольше управлять пенсионными накоплениями своих застрахованных лиц, в результате даст для последних увеличение среднего размера пенсионных выплат», — цитирует Неверова Infox.ru.

    Автор: Катерина Михайлиди
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