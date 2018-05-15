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КНДР отменяет встречу на высоком уровне с Южной Кореей
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    КНДР отменяет встречу на высоком уровне с Южной Кореей

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    КНДР отменяет встречу на высоком уровне с Южной Кореей

    Пхеньян, 15 мая. КНДР отменяет встречу на высоком уровне с Южной Кореей, назначенную на 16 мая. Как сообщает агентство Ренхап, встречу отменили из-за совместных военных учений США и Южной Кореи.

    Ранее Пхеньян предложил Южной Корее провести встречу на высоком уровне 16 мая в пункте переговоров Пханмунджом, расположенном на границе.

    ВС США и Южной Кореи с 15 апреля проводят в Южной Корее совместные учения Max Thunder.

    Как сообщают «Известия» со ссылкой на южнокорейские СМИ, власти КНДР пригрозили также отменить саммит Вашингтон–Пхеньян из-за учений.

    Напомним, встреча Ким Чен Ыны с президентом США Дональдом Трампом должна состоятся в Сингапуре 12 июня.

    Автор: Олеся Волкова
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