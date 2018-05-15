Зариф назвал условие, при котором Иран останется участником ядерной сделки
Брюссель, 15 мая. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал условие, при котором Иран останется участником ядерной сделки. По его словам, это произойдет в том случае, если другие стороны предоставят гарантии выполнения всех своих экономических обязательств перед иранским народом.
Соответствующее заявление прозвучало перед встречей в Брюсселе с министрами иностранных дел «евротройки» (Германия, Великобритания, Франция) посредников ООН по Ирану.
«Мы запустили процессы, которые требуют очень длительного времени, и чтобы остаться в этой сделке, мы должны получить гарантии, что политическая воля остающихся участников СВПД может быть переведена в практические меры в этом промежутке времени», — отметил Зариф.
Ранее глава МИД Сергей Лавров подтвердил, что Россия останется участником международного соглашения по ядерной программе Ирана.
Напомним, Вашингтон вышел из всеобъемлющего плана действий по ядерной программе (СВПД), а также заявил о повторном введении санкций против Ирана, которые существовали до соглашения.