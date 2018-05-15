Брюссель, 15 мая. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал условие, при котором Иран останется участником ядерной сделки. По его словам, это произойдет в том случае, если другие стороны предоставят гарантии выполнения всех своих экономических обязательств перед иранским народом.

Соответствующее заявление прозвучало перед встречей в Брюсселе с министрами иностранных дел «евротройки» (Германия, Великобритания, Франция) посредников ООН по Ирану.

«Мы запустили процессы, которые требуют очень длительного времени, и чтобы остаться в этой сделке, мы должны получить гарантии, что политическая воля остающихся участников СВПД может быть переведена в практические меры в этом промежутке времени», — отметил Зариф.

Ранее глава МИД Сергей Лавров подтвердил, что Россия останется участником международного соглашения по ядерной программе Ирана.

Напомним, Вашингтон вышел из всеобъемлющего плана действий по ядерной программе (СВПД), а также заявил о повторном введении санкций против Ирана, которые существовали до соглашения.