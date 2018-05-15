Информацию о Скрипале, публикуемую британскими СМИ, невозможно проверить – посольство РФ

Лондон, 15 мая. Посольство России в Лондоне находит странным, что информацию о сотрудничестве бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля со спецслужбами ряда стран Европы первыми начали сообщать СМИ, а не официальные структуры. Соответствующее сообщение было распространено пресс-службой посольства РФ.

Ряд западных СМИ ранее распространил информацию о сотрудничестве Сергея Скрипаля со спецслужбами Чехии и Эстонии. Российское отметило, что не понимает, почему данные сведения исходят не от властей Великобритании, а от СМИ.

«Возникает вопрос: почему эти сведения исходят не от официальных британских представителей,… и появляются не в первые дни после отравления, а спустя два месяца? И, как обычно, речь идет о деятельности спецслужб, то есть, такой информации, проверить которую широкая публика не может», – отметил пресс-секретарь посольства.

Напомним, что в начале марта в британском Солсбери были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Великобритания обвинила в данном инциденте Россию, Москва, в свою очередь, опровергла все обвинения в свой адрес, указав на бездоказательность и голословность заявлений Лондона.