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Информацию о Скрипале, публикуемую британскими СМИ, невозможно проверить – посольство РФ
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    Информацию о Скрипале, публикуемую британскими СМИ, невозможно проверить – посольство РФ

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    Информацию о Скрипале, публикуемую британскими СМИ, невозможно проверить – посольство РФЛондон, 15 мая. Посольство России в Лондоне находит странным, что информацию о сотрудничестве бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля со спецслужбами ряда стран Европы первыми начали сообщать СМИ, а не официальные структуры. Соответствующее сообщение было распространено пресс-службой посольства РФ.

    Ряд западных СМИ ранее распространил информацию о сотрудничестве Сергея Скрипаля со спецслужбами Чехии и Эстонии. Российское отметило, что не понимает, почему данные сведения исходят не от властей Великобритании, а от СМИ. 

    «Возникает вопрос: почему эти сведения исходят не от официальных британских представителей,… и появляются не в первые дни после отравления, а спустя два месяца? И, как обычно, речь идет о деятельности спецслужб, то есть, такой информации, проверить которую широкая публика не может», – отметил пресс-секретарь посольства.

    Напомним, что в начале марта в британском Солсбери были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Великобритания обвинила в данном инциденте Россию, Москва, в свою очередь, опровергла все обвинения в свой адрес, указав на бездоказательность и голословность заявлений Лондона.

     

    Автор: Антон Зарубин
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