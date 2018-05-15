Задержанный на Украине Андрей Бородин рассказал об 11-часовом обыске
Киев, 15 мая. Глава представительства РИА Новости на Украине Андрей Бородин вышел на связь с редакцией и рассказал об 11-часовом обыске.
По его словам, сотрудники СБУ конфисковали у него средства связи, сообщает RT.
Одна из сотрудниц пресс-центра РИА Новости Украина сообщила, что украинские правоохранители изъяли в ходе обыска все ноутбуки и серверы, а также интересовались личными телефонами сотрудников, пишет ТАСС.
В Генпрокуратуре Украины заявили, что МИА «Россия сегодня» якобы вело на Украине «подрывную деятельность» и искажало информацию о событиях на Украине.
Главред МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян считает, что действия СБУ являются местью Киева за открытие Крымского моста. Она призвала российские власти вмешаться в ситуацию.
Генпрокурор Украины опубликовал документы нашего сотрудника, Андрея Бородина, который с утра не выходит на связь. Очевидно, он тоже арестован. За то, что у нас работал.— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) May 15, 2018
Россиянин, между прочим.
Россия-матушка, защити - ты же умеешь.