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Палестина отозвала своего посла из Вашингтона‍
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    Палестина отозвала своего посла из Вашингтона‍

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    Палестина отозвала своего посла из Вашингтона‍

    Рамаллах, 15 мая. Власти Палестины приняли решение отозвать посла из Вашингтона в ответ на перенос США посольства в Израиле в Иерусалим из Тель-Авива. 

    Как говорится в заявлении Палестинской национальной администрации, посол в Вашингтоне и глава миссии Организации освобождения Палестины Хусам Зомлот. отозван министерством иностранным дел Палестины, следуя непосредственным указаниям от главы ПНА (Махмуда Аббаса — ред​​​.).

    «Это решение принято после переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим», — отмечается в заявлении.

    Как стало известно, уже в среду палестинский дипломат вернется на родину, передает РИА Новости.

    Напомним, что на границе Израиля и сектора Газа в этот понедельник проходила многотысячная акция протеста палестинцев, выступающих против переноса посольства США в Иерусалим. 

    Автор: Тимур Румянцев
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