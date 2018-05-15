Палестина отозвала своего посла из Вашингтона‍

Рамаллах, 15 мая. Власти Палестины приняли решение отозвать посла из Вашингтона в ответ на перенос США посольства в Израиле в Иерусалим из Тель-Авива.

Как говорится в заявлении Палестинской национальной администрации, посол в Вашингтоне и глава миссии Организации освобождения Палестины Хусам Зомлот. отозван министерством иностранным дел Палестины, следуя непосредственным указаниям от главы ПНА (Махмуда Аббаса — ред​​​.).

«Это решение принято после переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим», — отмечается в заявлении.

Как стало известно, уже в среду палестинский дипломат вернется на родину, передает РИА Новости.

Напомним, что на границе Израиля и сектора Газа в этот понедельник проходила многотысячная акция протеста палестинцев, выступающих против переноса посольства США в Иерусалим.