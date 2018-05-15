Минпромторг РФ подготовил проект о введении продовольственных карт

Москва, 15 мая. Законопроект о введении в России продовольственных карт был подготовлен Минпромторгом. С таким сообщением выступил заместитель главы ведомства Виктор Евтухов.

«Вопрос находится на стадии, как я уже говорил, обсуждения. Мы подготовили законопроект, дальше уже будут приниматься какие-то решения», – приводит его слова «РИА Новости».

Предложения о создании в России системы дополнительного питания для малоимущих были озвучены еще несколько лет назад – по мнению авторов инициативы, данная мера позволит увеличить ВВП страны на 0,8%. Согласно идее авторов данного предложения, граждане будут получать на свои банковские карты денежные средства, которые можно будет тратить на продукты.

По словам руководителя Минпромторга Дениса Мантурова, запуск программы может стартовать уже в 2019 году. Сумма выплат составит около 10 тысяч рублей на человека в год.