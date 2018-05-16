Сирия итоги за сутки на 16 мая 06.00: курды принудительно мобилизуют жителей Дейр-эз-Зора, при взрыве в Хомсе пострадало четверо гражданских

Сирия, 16 мая. Курды принудительно мобилизуют мирное население Дейр-эз-Зора, при взрыве на севере Хомса пострадало четыре человека, боевик «Тахрир аш-Шам» подорвался на мине в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли удары по «Ан-Нусре» в Алеппо, Идлибе и Хаме, атаковали ИГ1 в Дамаске.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: выбили ИГ с ряда территорий в Хаджар аль-Асваде, при поддержке ВКС РФ обстреляли «Тахрир аш-Шам» в Алеппо, Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»2: теряет позиции на юге Дамаска, противостоит SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: ведет обстрел мирных районов Алеппо, потеряла боевика в Идлибе.

«Ахрар аш-Шам»: ведет бои с группировкой «Джебхат аш-Шамия».

Сирийская свободная армия (ССА): ведет бои с SDF в Алеппо, потеряла боевика в Идлибе.

Курды: открыли новые КПП в Ракке, проводят массовые аресты мирных жителей Алеппо и Дейр-эз-Зора.

Провинция Дамаск

К югу от сирийской столицы в течение дня продолжалась операция ВКС РФ и Сирийской арабской армии (САА) против террористов «Исламского государства». Военный источник писал в Telegram (@emaannewscenter1), что правительственные войска САР вели артиллерийский обстрел позиций радикальных исламистов в районе Хаджар аль-Асвад. По сведениям информационного агентства Fars News, под контроль армии Башара Асада перешла кольцевая развязка и несколько административных зданий. Также российская авиация нанесла удары по пунктам дислокации боевиков ИГ в окрестностях лагеря беженцев Ярмук.

Telegram-канал (@Syria_2_4) передавал, что ИГИЛовцы обстреляли квартал на окраине Дамаска. Под огнем террористов пострадало несколько мирных жителей.

Участок трассы Дамаск – Хомс протяженностью 17 километров, пролегающий вдоль северной границы столицы Сирии вновь открыт для движения транспорта. Об этом писал источник в Telegram (@UnitedNetworksFSNN).

Провинция Алеппо

Сегодня боевики «Джебхат ан-Нусры»3 вновь обстреляли мирные районы административного центра региона. Местный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@AleppoPulse), что в результате падения мины на трассе Ан-Нил погиб мирный житель Алеппо. Ранее под огнем радикальных исламистов пострадало несколько гражданских лиц.

Местный источник сообщал на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что в районе Харш Кафрум в пригороде Африна были зафиксированы столкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и Демократическими силами Сирии (SDF).

Позже в окрестностях города отмечались перестрелки между группировками «Ахрар аш-Шам» и «Джебхат аш-Шамия», передавало информационное агентство Damascus Now в Facebook (@dimashq.now).

Другой Twitter-канал (@HalabTodayTV) писал, что курды продолжают проводить массовые аресты мирных жителей Манбиджа. Отмечается, что взятых под стражу молодых людей принудительно зачисляют в ряды «демократической армии».

Восьмая партия автобусов с боевиками, депортированными из Хомса, прибыла в Алеппо. Об этом сообщил местный источник в социальной сети Twitter (@TRTalarabiya).

Провинция Хомс

Из окрестностей Ар-Растана выехало 122 автобуса с боевиками, сдавшихся армии САР формирований, и членами их семей. Об этом в начале дня писал местный Telegram-канал (@UnitedNetworksFSNN). Источник передавал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@rahalsaudi), что с момента начала эвакуации повстанцев провинцию Хомс покинуло около 19 тысяч человек.

На уже освобожденных от группировок оппозиции территориях региона начали работать инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА). Telegram-канал (@hosienmortadapressnew) передавал, что правительственные войска САР вошли в поселения Дейр Фуль, Аль-Мукаррамия, Аз-Зафарана и Изз ад-Дин.

В городе Хамарат прогремел взрыв. Информационное агентство Damascus Now сообщало на своей странице в социальной сети Facebook (@dimashq.now), что сдетонировала мина, заложенная боевиками, сдавшими свои позиции в северной части Хомса. В результате происшествия ранения получили четыре мирных жителя поселения.

Провинция Дейр-эз-Зор

На захваченных проамериканскими Демократическими силами Сирии (SDF) территориях провинции Дейр-эз-Зор в течение суток отмечались боестолкновения между курдскими отрядами ополчения и террористами «Исламского государства». Местный источник писал в Twitter (@MasarPressNet), что курды сбили дрон радикальных исламистов в районе Хаджина. Информагентство Almanar News также писало о боях между SDF и ИГ в деревне Багуз Тахтани.

В этой же части региона работали ВВС международной коалиции. Военный источник писал в Twitter (@oirdcomss), что французская авиация атаковала позиции ИГ. Однако информации о потерях террористов не поступало. Кроме того удары по позициям ИГИЛовцев на левом берегу Евфрата нанесли ВВС Ирака. О боевых вылетах иракской авиации сообщал военный Twitter-канал (@soundandpic).

Местный источник передавал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@smmsyria), что в подконтрольных курдам районах региона продолжаются массовые аресты мирного населения. Бойцы SDF взяли под стражу нескольких жителей деревни Басира для дальнейшей принудительной мобилизации в ряды SDF.

Провинция Ракка

Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) возвели несколько новых контрольно-пропускных пунктов в районе Аль-Машлаб на окраине административного центра провинции Ракка. Местный источник отмечал на своей странице в социальной сети Twitter (@24Raqqa), что причины работ по укреплению позиций неизвестны.

Жители населенного пункта Аль-Джарния, расположенного в западной части провинции Ракка, вышли на митинг против действий бойцов SDF. Напомним, курды проводят массовые аресты мирных жителей призывного возраста для дальнейшей их принудительной мобилизации в ряды «демократической армии». Демонстранты требовали, чтобы SDF покинули регион. Напомним, в ходе предыдущих акций протеста курды арестовали семерых гражданских.

Провинция Идлиб

ВВС Сирии нанесли несколько ударов по опорным пунктам радикальных исламистов в окрестностях поселений Орм аль-Кубра и Ариха, передавал местный источник в своем микроблоге в Twitter (@HalabTodayTV). Кроме того на юге провинции Идлиб продолжали работать ВКС РФ. По сведениям Telegram-канала (@emaannewscenter1), российская авиация атаковала позиции террористов «Джебхат ан-Нусры» недалеко от Джиср аш-Шугура. Одновременно с этим источник сообщал в Twitter (@MasarPressNet), что Сирийская арабская армия (САА) вела артиллерийский обстрел позиций боевиков «Тахрир аш-Шам».

Неизвестные ликвидировали члена группировки «Джейш аль-Изза» на одном из контрольно-пропускных пунктов в Хан Шейхуне, сообщало информационное агентство Almanar News.

Telegram-канал (@emaannewscenter1) передавал, что исламисты «Тахрир аш-Шам» поймали боевика, который пытался установить самодельное взрывное устройство под мостом недалеко от Джиср аш-Шугура.

Военный Twitter-канал (@MasarPressNet) писал, что радикал «Ан-Нусры» подорвался на мине, заложенной на окраине административного центра провинции, пытаясь ее обезвредить.

Провинция Хама

Сирийские ВВС нанесли удары по позициям боевиков «Тахрир аш-Шам» в долине Сахль аль-Габ. Об этом сообщал военный Telegram-канал (@emaannewscenter1).

В это же время ВКС РФ атаковали пункты дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях поселений Аз-Зияра и Кастун на северо-западе провинции Хама. О боевых вылетах российской авиации писал местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet).

Под прикрытием военных самолетов Сирийская арабская армия (САА) вела артиллерийский обстрел позиций боевиков «Тахрир аш-Шам» недалеко от населенных пунктов Аз-Закият, Аль-Арбаин и Кафр Зета. Об этом сообщал местный Twitter-канал (@MasarPressNet).

Ирак

Солдаты правительственных войск Ирака ликвидировали высокопоставленного члена «Исламского государства» в ходе рейда по выявлению «спящих ячеек» ИГИЛ4 в провинции Киркук. Об этом писало информационное агентство Iraqi News. Одновременно с этим в Мосуле была арестована банда из трех террористов ИГ.

На западе провинции Анбар прогремел взрыв. По сведениям информагентства Iraqi News, мина, заложенная террористами «Исламского государства», сдетонировала на трассе, по которой проезжал полицейский автомобиль. Два сотрудника правоохранительных органов получили тяжелые ранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.

4 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)