Меню
Политика
Путин не обсуждал с Макроном встречу в «нормандском формате» — Песков
Новости Сирии
Сирия: боевики за сутки нарушали режим прекращения огня в провинциях Алеппо, Латакия и Даръа
Следующая новость
Загрузка...

    Путин не обсуждал с Макроном встречу в «нормандском формате» — Песков

    196

    Путин не обсуждал с Макроном встречу в «нормандском формате» — Песков

    Бочаров Ручей, 15 мая. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил, что глава российского государства Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон во время телефонного разговора не обсуждали встречу в «нормандском формате».

    Так, отвечая на соответствующий вопрос​​​ журналистов, представитель Кремля сказал: «Нет».

    «Пока никаких нет договорённостей, наверняка, так или иначе (тема встречи в нормандском формате — ред.) будет затрагиваться с Меркель, посмотрим», — пояснил Песков. 

    Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Россия готова рассматривать предложение по министерской встрече «нормандской» четверки.

    Напомним, 11 мая президент Украины Петр Порошенко заявил, что хотел бы, чтобы встреча в «нормандском формате» прошла в июне

     

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.