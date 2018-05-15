Путин не обсуждал с Макроном встречу в «нормандском формате» — Песков

Бочаров Ручей, 15 мая. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил, что глава российского государства Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон во время телефонного разговора не обсуждали встречу в «нормандском формате».

Так, отвечая на соответствующий вопрос​​​ журналистов, представитель Кремля сказал: «Нет».

«Пока никаких нет договорённостей, наверняка, так или иначе (тема встречи в нормандском формате — ред.) будет затрагиваться с Меркель, посмотрим», — пояснил Песков.

Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Россия готова рассматривать предложение по министерской встрече «нормандской» четверки.

Напомним, 11 мая президент Украины Петр Порошенко заявил, что хотел бы, чтобы встреча в «нормандском формате» прошла в июне.