Сенатор Круглый утверждает: нацпроект по здравоохранению может совершить революцию в медицине
Член Совета Федерации РФ заслуженный врач Российской Федерации Владимир Круглый считает, что нацпроекты 2018–2024 годов, на реализацию которых правительство Дмитрия Медведева планирует выделить 25 трлн рублей, могут кардинально изменить ситуацию в российском здравоохранении. Об этом сенатор заявил в интервью Федеральному агентству новостей.
Напомним, больше всего средств из этой суммы планируется направить в медицину (1,33 трлн рублей до 2024 года). Главные статьи новых расходов — борьба с онкозаболеваниями и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также цифровизация здравоохранения.
«Пока конкретики, куда именно пойдут эти деньги, нет, — прокомментировал сенатор Владимир Круглый. — Указ президента был опубликован 7 мая, в нем обозначены основные цели и поручение правительству до октября разработать нацпроект по здравоохранению. Поэтому говорить о том, сколько конкретно будет потрачено, еще рано. Гораздо важнее сейчас говорить о том, что нужно сделать».
По мнению сенатора, необходимо переформатировать организацию оказания первичной медико-социальной помощи.
«Уже много лет мы говорим о введении такой структуры, как семейный врач и врач общей практики, в качестве основы оказания первичной медико-санитарной помощи, — рассказал собеседник ФАН. — И все время эта идея замыливается, а воз и ныне там. Разрабатывая национальную стратегию, за строительством огромных медицинских центров, вложением бешеных триллионов в тяжелое оборудование, мы забываем о первичной медпомощи.
Что может реально изменить ситуацию? Ранняя диагностика. Это надо не утерять. У нас организаторы здравоохранения очень любят строить, оборудовать, вкладывать, осваивать крупные средства — и это для них является основным показателем работы. Но далеко не всегда объективным».
Достичь поставленных президентом Владимиром Путиным задач по снижению смертности и увеличению продолжительности жизни помогут ранняя диагностика в онкологии, профессиональные патоморфологи, доступность патоморфологических лабораторий.
«Необходимы эффективные профилактические осмотры, скрининги, мотивация у пациентов и врачей, это принципиальный момент, — убежден сенатор. — Так или иначе, пациенты в нынешних условиях получают высокотехнологичную квалифицированную помощь по онкологии, но все проблемы возникают на другом этапе. Пациенту в Подольске поставили диагноз «злокачественная опухоль» при скрининге на профосмотре — и он ждет консультацию онколога 3 недели. Это абсурд!»
В Европе действует стандарт — консультацию онколог даст в течение суток-трех, рассказывает Круглый. Причем за это время уже должно быть сделано гистологическое заключение и начато лечение.
«А у нас 3 недели — безразличное отношение к пациенту, у которого, возможно, быстро растущая опухоль, — возмущается сенатор. — После ему еще собирать анализы, делать биопсию, ждать результатов и ломать голову, к какому онкологу ему идти. Эти моменты в стратегии должны быть на первом месте — вот в чем смысл нынешнего этапа развития онкологии».
Триллионы выделены — это хорошо, но хотелось бы, чтобы за ними не потеряли пациента, считает Владимир Круглый. Выявление факторов риска — сердечно-сосудистых, онкологических — крайне важно, как и последующие назначения, для этого есть четко прописанные действия. Если этого не добиться, не снизится смертность и не увеличится продолжительность жизни, чего и касается задача, которую поставил президент.
«Другого пути нет, — подчеркнул сенатор. — Профилактика, ранняя диагностика, лечение на ранних стадиях, повышение эффективности диспансеризации, после которой все пациенты четко знают свою индивидуальную программу действий, — это реализуется во многих странах. К тому, чтобы это заработало и у нас, есть все предпосылки».
Владимир Круглый отметил необходимость ликвидации дефицита кадров первичного звена.
«По словам Вероники Скворцовой, ситуация улучшается: увеличивается количество врачей общей практики — примерно с 10% обеспеченности врачами до 39%. Но все равно этого мало. Еще далеко до идеала», — подчеркнул Владимир Круглый.
Система семейных врачей зарекомендовала себя во всем мире, добавил сенатор. Мы должны уходить от больших 4-этажных поликлиник, они должны стать единым диагностическим центром, наполненным лабораторным и рентген-оборудованием, КТ, МРТ, чтобы у семейного врача была возможность полностью обследовать пациента.
«Лучше, если эти триллионы пойдут на создание этой системы, это стало бы революцией в нашем здравоохранении», — подытожил член Совета Федерации.