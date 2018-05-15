Сирия новости 15 мая 22.30: под обстрелом ИГ пострадало несколько жителей Дамаска, при взрыве в Хомсе четыре человека получили ранения

Сирия, 15 мая. Под огнем террористов ИГ1 пострадало несколько жителей Дамаска, при взрыве в Хомсе ранения получили четверо гражданских, в Алеппо идут бои между «Ахрар аш-Шам» и «Джебхат аш-Шамия». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по «Джебхат ан-Нусре»2 в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атакуют ИГ в Дамаске, при поддержке ВКС РФ ведут обстрел позиций «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

«Исламское государство»3: обстреляло окраины Дамаска.

«Тахрир аш-Шам»: потеряла боевика в Идлибе.

«Ахрар аш-Шам»: ведет бои с группировкой «Джебхат аш-Шамия».

Провинция Дамаск

Информационное агентство Damascus Now передает на своей странице в социальной сети Facebook (@dimashq.now), что в южных пригородах сирийской столицы продолжается противостояние между правительственными войсками САР и террористами «Исламского государства». Ранее сообщалось, что Сирийская арабская армия (САА) освободила от радикальных исламистов несколько зданий и транспортную развязку в районе Хаджар аль-Асвад.

Telegram-канал (@Syria_2_4) пишет, что ИГИЛовцы обстреляли квартал на окраине Дамаска. Под огнем террористов пострадало несколько мирных жителей.

Провинция Алеппо

В пригороде Африна зафиксированы вооруженные столкновения между группировками «Ахрар аш-Шам» и «Джебхат аш-Шамия», передает информационное агентство Damascus Now в Facebook (@dimashq.now).

Радикальные исламисты «Джебхат ан-Нусры» продолжают вести обстрел мирных районов административного центра провинции Алеппо. По сведениям местного источника в Facebook (@dimashq.now), несколько мин, выпущенных боевиками, упали на улице Ан-Нил.

Представители сирийского правительства заявили, что аэропорт города Алеппо возобновит работу через два месяца. Данное заявление опубликовал Twitter-канал (@AleppoGlory).

Провинция Хомс

В городе Хамарат прогремел взрыв. Информационное агентство Damascus Now пишет на своей странице в социальной сети Facebook (@dimashq.now), что сдетонировала мина, заложенная боевиками, сдавшими свои позиции в северной части провинции Хомс. В результате происшествия ранения получили четыре мирных жителя поселения.

Напомним, окрестности Ар-Растана продолжают покидать члены оппозиционных группировок. Ранее сообщалось, что повстанцы вышли из населенных пунктов Дейр Фуль, Аль-Мукаррамия, Аз-Зафарана и Изз ад-Дин, после чего в эти деревни вошли бригады армии САР.

Провинция Идлиб

В южной части провинции Идлиб продолжают работать ВКС РФ и ВВС Сирии. Местный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что авиация союзников наносит удары по опорным пунктам террористов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях города Джиср аш-Шугур. Также сообщается, что российские летчики атакуют позиции исламистов в районе поселения Орм аль-Жоз на западе региона.

Военный Twitter-канал (@MasarPressNet) пишет, что член радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам» подорвался на мине, заложенной на окраине административного центра провинции, пытаясь ее обезвредить.

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжает вести артиллерийский обстрел пунктов дислокации радикальных исламистов «Тахрир аш-Шам» на севере провинции Хама. Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@muhammadjazira3), что российская авиация наносит удары по расположениям «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях населенных пунктов Аль-Латамина и Кафр Зета.

Ранее сообщалось, что ВВС Сирии наносят удары по позициям радикальных исламистов в долине Сахль аль-Габ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

3 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)