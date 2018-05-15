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Сирия новости 15 мая 22.30: под обстрелом ИГ пострадало несколько жителей Дамаска, при взрыве в Хомсе четыре человека получили ранения
Украина
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    Сирия новости 15 мая 22.30: под обстрелом ИГ пострадало несколько жителей Дамаска, при взрыве в Хомсе четыре человека получили ранения

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    Сирия новости 15 мая 22.30: под обстрелом ИГ пострадало несколько жителей Дамаска, при взрыве в Хомсе четыре человека получили ранения

    Сирия, 15 мая. Под огнем террористов ИГ1 пострадало несколько жителей Дамаска, при взрыве в Хомсе ранения получили четверо гражданских, в Алеппо идут бои между «Ахрар аш-Шам» и «Джебхат аш-Шамия». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: наносят удары по «Джебхат ан-Нусре»2 в Идлибе и Хаме.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атакуют ИГ в Дамаске, при поддержке ВКС РФ ведут обстрел позиций «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

    «Исламское государство»3: обстреляло окраины Дамаска.

    «Тахрир аш-Шам»: потеряла боевика в Идлибе.

    «Ахрар аш-Шам»: ведет бои с группировкой «Джебхат аш-Шамия».

    Сирия новости 15 мая 22.30: под обстрелом ИГ пострадало несколько жителей Дамаска, при взрыве в Хомсе четыре человека получили ранения

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 15 мая 22.30: под обстрелом ИГ пострадало несколько жителей Дамаска, при взрыве в Хомсе четыре человека получили ранения

    Информационное агентство Damascus Now передает на своей странице в социальной сети Facebook (@dimashq.now), что в южных пригородах сирийской столицы продолжается противостояние между правительственными войсками САР и террористами «Исламского государства». Ранее сообщалось, что Сирийская арабская армия (САА) освободила от радикальных исламистов несколько зданий и транспортную развязку в районе Хаджар аль-Асвад.

    Telegram-канал (@Syria_2_4) пишет, что ИГИЛовцы обстреляли квартал на окраине Дамаска. Под огнем террористов пострадало несколько мирных жителей.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 15 мая 22.30: под обстрелом ИГ пострадало несколько жителей Дамаска, при взрыве в Хомсе четыре человека получили ранения

    В пригороде Африна зафиксированы вооруженные столкновения между группировками «Ахрар аш-Шам» и «Джебхат аш-Шамия», передает информационное агентство Damascus Now в Facebook (@dimashq.now).

    Радикальные исламисты «Джебхат ан-Нусры» продолжают вести обстрел мирных районов административного центра провинции Алеппо. По сведениям местного источника в Facebook (@dimashq.now), несколько мин, выпущенных боевиками, упали на улице Ан-Нил.

    Представители сирийского правительства заявили, что аэропорт города Алеппо возобновит работу через два месяца. Данное заявление опубликовал Twitter-канал (@AleppoGlory).

    Провинция Хомс

    Сирия новости 15 мая 22.30: под обстрелом ИГ пострадало несколько жителей Дамаска, при взрыве в Хомсе четыре человека получили ранения

    В городе Хамарат прогремел взрыв. Информационное агентство Damascus Now пишет на своей странице в социальной сети Facebook (@dimashq.now), что сдетонировала мина, заложенная боевиками, сдавшими свои позиции в северной части провинции Хомс. В результате происшествия ранения получили четыре мирных жителя поселения.

    Напомним, окрестности Ар-Растана продолжают покидать члены оппозиционных группировок. Ранее сообщалось, что повстанцы вышли из населенных пунктов Дейр Фуль, Аль-Мукаррамия, Аз-Зафарана и Изз ад-Дин, после чего в эти деревни вошли бригады армии САР.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 15 мая 22.30: под обстрелом ИГ пострадало несколько жителей Дамаска, при взрыве в Хомсе четыре человека получили ранения

    В южной части провинции Идлиб продолжают работать ВКС РФ и ВВС Сирии. Местный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что авиация союзников наносит удары по опорным пунктам террористов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях города Джиср аш-Шугур. Также сообщается, что российские летчики атакуют позиции исламистов в районе поселения Орм аль-Жоз на западе региона.

    Военный Twitter-канал (@MasarPressNet) пишет, что член радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам» подорвался на мине, заложенной на окраине административного центра провинции, пытаясь ее обезвредить.

    Провинция Хама

    Сирия новости 15 мая 22.30: под обстрелом ИГ пострадало несколько жителей Дамаска, при взрыве в Хомсе четыре человека получили ранения

    Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжает вести артиллерийский обстрел пунктов дислокации радикальных исламистов «Тахрир аш-Шам» на севере провинции Хама. Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@muhammadjazira3), что российская авиация наносит удары по расположениям «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях населенных пунктов Аль-Латамина и Кафр Зета.

    Ранее сообщалось, что ВВС Сирии наносят удары по позициям радикальных исламистов в долине Сахль аль-Габ.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    2 Организация запрещена на территории РФ.

    3 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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