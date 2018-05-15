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Минпросвещения РФ займется госполитикой в сфере общего и среднего образования
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    Минпросвещения РФ займется госполитикой в сфере общего и среднего образования

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    Минпросвещения РФ займется госполитикой в сфере общего и среднего образованияМосква, 15 мая. Министерство просвещения РФ займется государственной политикой в сфере общего и среднего образования. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

    «Передать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования и соответствующего дополнительного профессионального образования», – приводит пресс-служба текст указа.

    Напомним, что ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе встречи с главой государства предложил разделить Министерство образования и науки на два ведомства: Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Задачей первого станет решение вопросов школ и учреждений среднего специального образования. Второе ведомство будет курировать вопросы деятельности научных учреждений и вузов, а также развитие науки в стране в целом.

     

    Автор: Антон Зарубин
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