Минпросвещения РФ займется госполитикой в сфере общего и среднего образования

Москва, 15 мая. Министерство просвещения РФ займется государственной политикой в сфере общего и среднего образования. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

«Передать Министерству науки и высшего образования Российской Федерации функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования и соответствующего дополнительного профессионального образования», – приводит пресс-служба текст указа.

Напомним, что ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе встречи с главой государства предложил разделить Министерство образования и науки на два ведомства: Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Задачей первого станет решение вопросов школ и учреждений среднего специального образования. Второе ведомство будет курировать вопросы деятельности научных учреждений и вузов, а также развитие науки в стране в целом.